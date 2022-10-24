السودان.. السلطات تؤكد حرصها على حماية المتظاهرين

أكدت السلطات السودانية حرصها على حماية المشاركين في المواكب والمسيرات السلمية، التي تعبر عن إرادة الشباب.

وشددت على أن الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، مؤكدة حق كافة الشرائح المشاركة في المواكب بممارسة التعبير السلمي الذى كفله القانون.

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وأهابت السلطات بعدم المساس بالممتلكات العامة والمرافق الحكومية والسيادية.

كما دعت المشاركين الالتزام بالسلمية وتبليغ الجهات المختصة عن أي ممارسات خارجة عن القانون في أوساط المشاركين حتى لا تخرج المواكب عن سلميتها وذلك تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

كما أعلنت ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة، إغلاق جميع الجسور النيلية بولاية الخرطوم، عدا جسري سوبا و الحلفايا.

وحشد السودانيون قواهم لإحياء ذكرى الاحتجاجات ضد إجراءات قائد الجيش بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي الإجراءات التي وصفها بأنها تصحيحية، فيما اعتبرتها المعارضة المدنية والمجتمعان الدولي والإقليمي انقلابا عسكريا على الحكومة المدنية.

وتنشط الجماعات المدنية المعارضة والأحزاب السياسية ولجان المقاومة في تحشيد الجماهير للخروج في مواكب حاشدة للتنديد بالانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، وذلك يوم الثلاثاء، بالتزامن مع مرور عام على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.

المصدر: RT + وكالات