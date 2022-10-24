مطرب مغربي يهدي أغنية للأمن بعد صدور مذكرة بحث في حقه

أهدى المغني الشعبي المغربي عادل الميلودي، أغنية كرّسها لأجهزة الأمن الوطني، بعد صدور مذكرة بحث في حقه.

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وعنون الميلودي الأغنية الجديدة المهداة لرجال الأمن "شكرا رجال الأمن".

وقال الميلودي، في فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "رجال الحموشي كنحماق عليهوم وهما لي كاينين".

وأضاف: "هادوك لبوليس لي شدو لي مراتي كنحسبهوم بحال ولادي وخوتي صغار، ودارو خدمتهوم وماعندي معاهوم غرام ديال المشكل".

واعتبر الميلودي أن اتهامه بتهديد رجال الأمن ظلم لأنهم إخوانه.

ونفى المغني المغربي الشعبي الأخبار المتداولة بخصوص طلبه اللجوء السياسي لإحدى الدول الأوروبية، بعد الجدل الكبير الذي عقب تصريحاته الأخيرة.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أصدرت مذكرة بحث في حق الميلودي، للاشتباه في تهديده لموظفي شرطة بالتصفية الجسدية والقذف والتشهير.

المصدر: موقع " Rue 20" المغربي