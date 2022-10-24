مصر.. لجنة العفو الرئاسي تعلن أن المفرج عنهم تجاوزوا الـ1000 والإفراجات مستمرة (فيديو)

قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، إن قوائم المفرج عنهم بمن فيهم من أخلي سبيلهم اليوم، تجاوزت الـ1000 اسم حتى الآن.

وأكد عبر برنامج "حديث القاهرة"، إيمانه بما تحدثت عنه الدولة المصرية وإدارة الدولة بأنها تريد إغلاق هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم، قائلا: "الرئيس السيسي إذا وعد أوفى بالوعد".

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وصرح بأن هناك قوائم جديدة منظورة الآن وسيُفرج عنها قريبا، مؤكدا أن الإفراجات لن تتوقف على الإطلاق.

وقال: "فيه قوائم جديدة منظورة الآن وأي حد محبوس إيده مفيهاش دم ولم يحرض على عنف بنقول لأهله هيبقى موجود في البيت قريب وقوائم العفو مستمرة".

وأضاف: "دعوات الإخوان الإرهابية للتظاهر مجرد دعابة، واللي عايز يدعو لمظاهرة يكون رجل ويتحمل المسئولية".

ووجهت لجنة العفو الرئاسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.

المصدر: موقع "القاهر 24" المصري