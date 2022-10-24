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وكالة: مقتل 5 من قياديي "قسد" بقصف جوي تركي على ريف الحسكة

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وكالة: مقتل 5 من قياديي
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قتل 5 قياديين من أفراد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وأصيب آخرون بقصف جوي بطائرة مسيّرة تركية على ريف الحسكة شرقي سوريا حسب "سبوتنيك".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن الغارة استهدفت مركزا لقوات "قسد" في ريف المحافظة، ووصفت جراح بعض المصابين بالخطيرة.

وأوضحت مصادر الوكالة أن المقر المستهدف هو "مركز التجنيد الإجباري" التابع لقوات الدفاع الذاتي، ومركز للإنشاءات العسكرية التابع لـ "قسد. في حي ميسلون في مدينة القامشلي، في ريف الحسكة الشمالي.

المصدر: "سبوتنيك"

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