الداخلية العراقية تنفي تعرض الوزير الغانمي للضغوط لإطلاق سراح أحد المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار

أعربت وزارة الداخلية العراقية عن دهشتها للادعاءات بتعرض وزير الداخلية عثمان الغانمي للضغوط لإطلاق سراح المتهم نور زهير جاسم، الذي ألقي القبض عليه بمطار بغداد اليوم الاثنين.

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وأصدرت وزارة الداخلية العراقية بياا قالت فيه: "إن شرف المهنة يحتم على الأبطال في وزارة الداخلية تطبيق القانون على الجميع مهما كانت الظروف، إذ نفذ الشجعان في هذه المؤسسة العريقة واجبات سرت قلوب العراقيين ولا سيما خلال هذه الفترة".

وأضاف البيان: "إن هذه الواجبات والمهام النوعية التي تؤديها مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية تنفذ بإشراف وتوجيه مباشر من قبل عثمان الغانمي وكان آخرها واجب اليوم الاثنين الذي أسفر عن إلقاء القبض على المتهم نور زهير جاسم، وإنزاله من الطائرة في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد، إذ جرت عملية القبض من دون أدنى تردد ولم يتم التهاون بها، وتستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم".

وأكدت الداخلية "عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية، وأن سيادته نفذ واجبه المكلف به لخدمة العراق وشعبه".

وتابع البيان: "لقد أشاد الجميع بالقرارات الحازمة والمهنية لوزير الداخلية عثمان الغانمي منذ تسنمه المنصب ولغاية الآن، إذ أكد مرارا وتكرارا أنه نذر نفسه خدمة للمواطنين".

المصدر: RT