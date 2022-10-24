إعلامي مصري: السفارة الأمريكية تتابع برنامجي ويتم ترجمة كل ما يذاع فيه

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن السفارة الأمريكية في القاهرة تتابع برنامجه، وأن "لدى السفارة فريق عمل يتابع برنامج "على مسؤوليتي"، ويترجم كل ما يذاع فيه".

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وخلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، قال موسى: "مسؤولة في السفارة الأمريكية أكدت لي أن برنامجي يتم رصده وترجمة كل ما يعرض فيه".

وتوجه للولايات المتحدة قائلا: "بهجت صابر (ناشط مصري) يتحدث عن الإرهاب والأسلحة بشكل واضح، وعن العمليات الإرهابية... نحتاج تحرك من أمريكا لأنه مقيم هناك".

المصدر: "صدى البلد"