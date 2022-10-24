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إعلامي مصري: السفارة الأمريكية تتابع برنامجي ويتم ترجمة كل ما يذاع فيه

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إعلامي مصري: السفارة الأمريكية تتابع برنامجي ويتم ترجمة كل ما يذاع فيه
Sputnik
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قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن السفارة الأمريكية في القاهرة تتابع برنامجه، وأن "لدى السفارة فريق عمل يتابع برنامج "على مسؤوليتي"، ويترجم كل ما يذاع فيه".

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وخلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، قال موسى: "مسؤولة في السفارة الأمريكية أكدت لي أن برنامجي يتم رصده وترجمة كل ما يعرض فيه".

وتوجه للولايات المتحدة قائلا: "بهجت صابر (ناشط مصري) يتحدث عن الإرهاب والأسلحة بشكل واضح، وعن العمليات الإرهابية... نحتاج تحرك من أمريكا لأنه مقيم هناك".

المصدر: "صدى البلد"

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