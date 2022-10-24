قيس سعيد يبحث مع نجلاء بودن آثار التغيرات التي يشهدها العالم على تونس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وبحث الطرفان آثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم على البلاد.

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وتناول اللقاء العمل الحكومي بوجه عام، والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص، وفق ما ذكرت الرئاسة التونسية في بيان.

وأضاف البيان أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى "آثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم على تونس"، حيث تمت الإشارة إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تبعاتها سواء في مستوى التوازنات المالية للدولة، أو على صعيد الحد من التقلبات الطبيعية وغير الطبيعية لفقدان بعض المواد أو الترفيع المشطّ لأسعار عديد المواد والسلع".

المصدر: "موزاييك إف إم"