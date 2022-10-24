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المغرب.. محمد السادس يعين الأعضاء الأربعة لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة

أخبار العالم العربي

المغرب.. محمد السادس يعين الأعضاء الأربعة لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة
Globallookpress
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عين الملك المغربي محمد السادس الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق بلاغ عن الديوان الملكي.

وتفضل محمد السادس، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون حق تعيينهم.

وتهدف هذه التعيينات إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستو، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.

وتأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.

ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني ونادية عنوز ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق، كما تم تعيين السيد أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.

المصدر: هسبريس

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