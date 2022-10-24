قيس سعيد: لا يمكن تحقيق أي شيء إلا في ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين، أنه "لا يمكن تحقيق أي شيء في تونس إلا في ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع".

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وخلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج، شدد قيس سعيد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع"،مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق أي شيء إلا في ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع"، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا، بالإضافة للتأكيد على ضرورة معرفة الحقائق كلها وترتيب الجزاء الذي ينص عليه القانون على كل من يتجاوزه.

المصدر: "موزاييك إف إم"