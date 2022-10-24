تأجيل زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

أعلن مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية في تصريح لقناة LBCI يوم الاثنين، أن سوريا طلبت تحديد موعد آخر بدلا من يوم الأربعاء، لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

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وأضاف المصدر أن السبب يعود لارتباطات مسبقة، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا.

وكانت رئاسة اللبنانية قد قالت إن الرئيس عون كلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".

وأوضحت أن الوفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

المصدر: "LBCI" + وكالات