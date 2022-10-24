 
مباشر

مصدر لـRT: السوداني أبدى اعتراضا على أغلب مرشحي "الإطار التنسيقي" للحكومة الجديدة

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: السوداني أبدى اعتراضا على أغلب مرشحي
AP
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1ib

كشف مصدر سياسي عراقي، يوم الاثنين، عن وجود خلافات بين المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني وكتل "الإطار التنسيقي" بشأن مرشحيه للوزارات في الحكومة الجديدة.

إقرأ المزيد
العراق.. الأعرجي ينفي سحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية
العراق.. الأعرجي ينفي سحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية

وقال المصدر لـRT إن "السوداني أبلغ الإطار التنسيقي بضرورة استبدال مرشحيهم بشخصيات أخرى أكثر كفاءة".

وأضاف أن "عدم اقتناع السوداني بأغلب المرشحين هو الذي أخر تقديم حكومته لمجلس النواب".

ويوم الأحد، أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، الاستمرار في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا