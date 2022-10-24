مصدر لـRT: السوداني أبدى اعتراضا على أغلب مرشحي "الإطار التنسيقي" للحكومة الجديدة

كشف مصدر سياسي عراقي، يوم الاثنين، عن وجود خلافات بين المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني وكتل "الإطار التنسيقي" بشأن مرشحيه للوزارات في الحكومة الجديدة.

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وقال المصدر لـRT إن "السوداني أبلغ الإطار التنسيقي بضرورة استبدال مرشحيهم بشخصيات أخرى أكثر كفاءة".

وأضاف أن "عدم اقتناع السوداني بأغلب المرشحين هو الذي أخر تقديم حكومته لمجلس النواب".

ويوم الأحد، أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، الاستمرار في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة.

المصدر: RT