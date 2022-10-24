في اللحظات الأخيرة.. السلطات العراقية تمنع أحد المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار من السفر

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن السلطات العراقية منعت في اللحظات الأخيرة أحد المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار من السفر خارج البلاد.

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وذكر مراسلنا أن "السلطات العراقية أوقفت الرحلة الخاصة برجل الأعمال نور زهير والمتوجهة إلى إسطنبول من المغادرة بسبب مذكرة منع من السفر على خلفية ورود اسمه في قائمة المتهمين بسرقة 2.5 مليار دولار أمريكي من التأمينات الضريبية.

وأضاف أن "زهير ما زال محتجزا حتى اللحظة في مطار بغداد الدولي".

المصدر: RT