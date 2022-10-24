تونس.. الكشف عن شبكة دولية لتبييض الأموال عبر أنشطة الرهان الرياضي

تمكن الأمن التونسي من الكشف عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة تعمل في إطار شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال بتونس الكبرى، تضم تونسيين وأجانب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بلاغ نشره يوم الاثنين على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم حجز مبالغ مالية ودفاتر صكوك وتحويلات عن طريق العملة الرقمية (1.2 مليون دينار عملة افتراضية وحوالي 93520 دينارا و8405 ليرة تركية و505 دولارا، متأتية من عائدات نشاط الرهان الرياضي.

وأضاف أن فرقة الأبحاث والتفتيش بأريانة أذنت بعد استشارة النيابة العمومية، بمباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق قصد غسل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية"، والاحتفاظ بـ 15 متورطا في قضية الحال.

ودعا كافة المواطنين إلى مساندة مجهودات الإدارة العامة للحرس الوطني للتصدي لهذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بين الشباب.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية