العراق.. الحكيم يطالب الكتل السياسية بالتنازل عن مصالحها خلال عملية تشكيل الحكومة

طالب رئيس تيار "الحكمة الوطني" في العراق عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الكتل السياسية بالتنازل عن مصالحها خلال عملية تشكيلة الحكومة.

ودعا الحكيم في بيان صحفي "الجميع إلى التكاتف والتنازل لمصلحة العراق والعراقيين وتقديمها على جميع المصالح الأخرى".

وأضاف: "نأمل من الحكومة القادمة بذل قصارى جهودها لحماية العراق وخدمة أبنائه وألا تدخر وسعا في مهمة إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية وزرع التفاؤل في نفوس أبناء شعبنا في المرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء والعمل على وضع المعالجات الحقيقية والواقعية".

وأشار الحكيم إلى أن "الشعب العراقي لا يرضى إلا بحكومة خدمة وطنية تحقق ما يصبو له من تطلعات مشروعة وعلى الكتل السياسية التنازل عن مصالحها خلال عملية تشكيل الحكومة".

المصدر: RT