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مصر.. إصابات إثر سقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء (فيديو)

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مصر.. إصابات إثر سقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء (فيديو)
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سقطت أجزاء من إنشاءات أحد الجسور قيد الإنشاء أمام محطة مترو "فيصل"، غرب محافظة الجيزة المصرية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

مصر.. إصابات إثر سقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء (فيديو)

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بتساقط أجزاء من إنشاءات أحد الكبار تحت الإنشاء أمام محطة مترو فيصل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري وجار حصر الخسائر ونقل المصابين إلي المستشفي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصر.. إصابات إثر سقوط أجزاء من جسر قيد الإنشاء (فيديو)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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