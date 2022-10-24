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الجزائر تعرب عن "قلقها" إزاء الأحداث التي شهدتها مناطق السودان

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الجزائر تعرب عن
RT / Algeria_MFA
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
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أعربت الجزائر عن "قلقها" إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق السودان ولاسيما ولاية النيل الأزرق، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تعرب الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في جمهورية السودان الشقيقة لا سيما ولاية النيل الأزرق، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح".

وأضافت "وإذ تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تجدد الجزائر تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة وتدعو الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وترابه".

يذكر أن السلطات السودانية أعلنت الجمعة حالة الطوارئ 30 يوما بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، على خلفية مقتل أكثر من 200 شخص جراء صراع قبلي.

المصدر: واج

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