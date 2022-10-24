لبنان.. ميقاتي ينفي توقيعه مرسوما بتجنيس فئة من الأشخاص

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الاثنين، ما يتم تداوله عن توقيعه مرسوما يمنح الجنسية اللبنانية لفئة من الأشخاص.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم: "يتم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دولة الرئيس ميقاتي وقّع مرسوما يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص".

وأضاف أن كل ما يقال في هذا الصدد مجرد أخبار لا أساس لها، بهدف التشويش وزرع البلبلة.

وأكد أن موقف الرئيس ميقاتي الثابت في هذا الإطار أنه لن يوقّع أي مرسوم تجنيس.

المصدر: RT