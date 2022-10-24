تونس.. نقل 9 معلمين نواب مضربين عن الطعام إلى المستشفى

نقل يوم الاثنين، 9 معلمين نواب في تونس مضربين عن الطعام منذ حوالي أسبوع، إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد (وسط)، إثر تدهور حالتهم الصحية.

وأوضح المتحدث باسم المحتجين ناجح اليوسفي في تصريح لـ"وات" أن المعلمين النواب يتعرضون إلى المماطلة والتسويف من قبل وزارة التربية.

وأضاف أنهم دخلوا في اعتصام بمقر المندوبية الجهوية للتربية منذ 14 سبتمبر الماضي، وأغلقوا مقر المندوبية منذ 15 يوما، وأعلنوا دخولهم في إضراب جوع منذ حوالي أسبوع.

وصرح بأنهم يطالبون بانتدابهم عملا باتفاقية 8 مايو 2018 التي تنص على انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات وإدراجهم في قاعدة البيانات بوزارة الإشراف التي تضم قائمة المعنيين بالتسوية، وذلك على غرار زملائهم ببقية الولايات الأخرى.

وأكد أن هذه التحركات تأتي إثر استيفاء كل الطرق والسبل لنيل حق النوّاب في تسوية وضعيتهم المهنية، وفي ظل غياب أي تفاعل مع ملفهم.

المصدر: "وات"