"تأثرا بالأصولية المسيحية وتنبؤات عراف تركي".. إدانة ألمانيين بمحاولة تشكيل جماعة مرتزقة باليمن

أدين جنديان ألمانيان سابقان اليوم الاثنين، بمحاولة "تشكيل منظمة إرهابية" بعدما حاولا تشكيل مجموعة مرتزقة للتدخل في الحرب الأهلية اليمنية.

وقالت محكمة ولاية شتوتغارت إن الرجلين ( 61 و 53 عاما)، حكم عليهما بالسجن 18 شهرا و 14 شهرا مع وقف التنفيذ، دون أن يتم الكشف عن اسميهما.

وخلصت المحكمة إلى أن الرجلين قررا في أبريل 2021 إنشاء وحدة شبه عسكرية قوامها 100 إلى 150 شخصا، معظمهم من الجنود الألمان الحاليين والسابقين. وكانا يهدفان إلى بسط سيطرة الجماعة على منطقة خاضعة للحوثيين، في خطوة من شأنها أن تدفع لإجراء محادثات سلام بينهم وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقالت المحكمة إن المتهمين تأثرا "بأفكار صبغتها الأصولية المسيحية" وبتنبؤات عراف تركي، وكذلك بالرغبة في كسب المال. وذكرت المحكمة أن أحد المتهمين حاول الاتصال بمسؤولين سعوديين للحصول على مساعدة مالية وعسكرية، بينما حاول الآخر تجنيد جنود سابقين وحاليين.

وقالت المحكمة إنه على الرغم من أنهما لم ينجحا في جذب مستثمر كبير ولا في إقناع أي شخص بالانضمام إلى وحدتهما، إلا أنهما التزما بمخططهما حتى تم القبض عليهم قبل عام. وبدأت محاكمتهما في يونيو، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة بعد 10 أشهر في الحبس.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين اعترفا في المحاكمة ولم تصدر بحقهما أي إدانات سابقة. وأضافت أن أحدا لم يستأنف ضد الحكم.

المصدر: "أسوشيتد برس"