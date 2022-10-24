رسالة من بوتين إلى الرئيس العراقي (صور)

تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، رسالة خطية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وأوضحت الرئاسة العراقية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ألبروس كوتراشيف".

وأشارت إلى أن السفير الروسي سلم رشيد "رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق".

فخامة رئيس الجمهورية @LJRashid يستقبل، في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق السيد البروس كوتراشيف.وسلّم السفير، السيد الرئيس، رسالة خطّية من فخامة الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين، تضمّنت التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق. pic.twitter.com/le9ulB2SuN — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) October 24, 2022

المصدر: RT