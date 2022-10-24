دمشق تعلن إصابة عسكري بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط بمحيط دمشق.

وقالت الوزارة في بيان إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها".

وأضافت: "أدى العدوان لإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: وكالات