الرئيس اللبناني يكلف وفدا رسميا بالتوجه إلى دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، وفدا رسميا بالتوجه إلى العاصمة السورية دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن "الرئيس عون كلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".

وأوضحت أن الوفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

الرئيس عون كلّف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 24, 2022

المصدر: RT