 
مباشر

الرئيس اللبناني يكلف وفدا رسميا بالتوجه إلى دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يكلف وفدا رسميا بالتوجه إلى دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1fh

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، وفدا رسميا بالتوجه إلى العاصمة السورية دمشق لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن "الرئيس عون كلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".

وأوضحت أن الوفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا