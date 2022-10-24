مصر.. السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن ناشط سياسي بارز

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

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ويأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس المصري بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. كما قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي تؤكد أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم الاثنين.

فيما أضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تؤكد لجنة العفو الرئاسي أنه يجري التنسيق لخروج دفعة جديدةً من المحبوسين غدًا بإذن الله، خالص التهاني للمحبوسين وأسرهم، وكل الشكر لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات.

المصدر: RT