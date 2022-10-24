"مبروك طلع حامل".. أول رد على صورة الكوبري المثيرة للجدل في مصر (فيديو)

رد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على صورة كوبري سميرة موسى التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

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واستعرض "مدبولي"، منشورات السخرية التي انتشرت على السوشيال ميديا فيما يخص المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، قائلا: "انتشرت صور سخرية على كوبري ما في التجمع الخامس".

واسترسل: "الصور ليست حقيقية وعكس الواقع"، متابعا: "الصور انتشرت مع تعليق مبروك الكوبري حامل".

وحذر المواطنين من فكرة دس السم في العسل، من خلال نشر العديد من الصور غير الحقيقية للمشروعات القومية.

المصدر: صدى البلد + المصري اليوم