انطلاق أعمال المؤتمر المتوسطي للأمن والتعاون في الأردن

تنطلق اليوم الاثنين، في البحر الميت أعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الذي تنظمه جمهورية مقدونيا الشمالية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وشركاؤها المتوسطيون والآسيويون الـ10، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هيلغا شميد، والأمين العام للجمعية البرلمانية المتوسطية روبيرتو مونتيلا، وعدد من أعضائها البرلمانيين، إضافة إلى وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو.



ويتناول المؤتمر الذي يعقد بعنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي" العديد من القضايا، وتشمل دور الشباب في التنمية والأمن، والتعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر.



وسيلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وكل من وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار أوسماني، ووزير خارجية جمهورية بولندا سبيغنيف راو، كلمات في الجلسة الافتتاحية الصباحية للمؤتمر.



وسيعقب الجلسة تصريحات صحفية مشتركة للصفدي وأوسماني، بصفتها رئيسة مجموعة الشركاء المتوسطيين في المنظمة.



وكان الأردن استضاف أعمال المؤتمر في 2008 و2015.

المصدر: "عمون"