بعد صدور قرار ترحيله.. جزائري يحاول اغتصاب قاضية في فرنسا

تعرضت قاضية بمحكمة كريتاي في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لمحاولة اغتصاب، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى مهاجر جزائري يقيم بطريقة غير شرعية في فرنسا.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن الحادثة وقعت صباح يوم الجمعة الفائت بالقرب من المحكمة، حين حاول الشاب البالغ 23 عاما مهاجمة امرأتين صارخا: "سأغتصبكما!". ولأنها كانت قريبة من مكان الحادث، تدخلت القاضية البالغة 29 عاما في محاولة لمنع الشاب.

وأوضحت أنه في حين تمكنت المرأتان اللتان تم استهدافهما في البداية من الفرار، تعرضت القاضية للهجوم، مؤكدة أن الرجل الجزائري حاول اغتصابها ومزق جزءا من ملابسها.

وقالت المصادر إن القاضية حاولت رد الاعتداء لكن لم تستطع قبل أن تطلب المساعدة، حيث تدخل ثلاثة من المارة ليضعوا حدا للشاب وقاموا بالقبض عليه بأنفسهم وتسليمه للشرطة.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس، أن الشرطة فتحت تحقيقا في محاولة اغتصاب.

وحسب المعلومات فإن المتهم في حالة "إيقاف تحفظي"، وصادر بحقه قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية منذ 13 أكتوبر 2022.

المصدر: attessia tv