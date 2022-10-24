وزير الخارجية السعودي يرأس وفد المملكة إلى القمة العربية بالجزائر

على خلفية تعذر سفر ولي العهد محمد بن سلمان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يتولى وزير الخارجية فيصل بن فرحان، رئاسة وفد المملكة في القمة العربية بالجزائر.

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وقال بيان للديوان الملكي السعودي إن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه "بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه على سموه الكريم القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة".

وبناء على ذلك، ذكر البيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه "بإنابة سمو وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة"، مؤكدا في الوقت نفسه "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة".

المصدر: سبق