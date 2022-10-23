الأمن المصري يكشف ملابسات سرقة 59 قطعة أثرية من متحف في سوهاج

أعلنت وزارة الداخلية المصرية كشف ملابسات سرقة 59 قطعة أثرية، بعضها فرعوني وإسلامي من متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج.

وجاء في بيان للوزارة أنه "على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، طالبان وطالبة بذات الجامعة - ووالد أحدهم".

وأضافت الوزارة أنه تم "ضبط الفاعلين وبحوزتهم 59 قطعة أثرية المستولى عليها من المتحف.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرّ أحدهم بأنه اتفق مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة في الثراء السريع، وبتاريخ الواقعة أعدّا "أجنة حديدية" ودلفا للجامعة، وحجب أحدهما رؤية الكاميرا، حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف، واستوليا على القطع الأثرية ووضعاها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية.. واتصل أحدهما بالطالبة المشار إليها وطلب منها الحضور بسيارتها، ولدى حضورها أعطياها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت، ثم استقل الطالبان سيارة أجرة "تاكسي" وتقابلا معها مرة أخرى، وأخفى أحدهما المسروقات لدى والده تمهيدا لبيعها".

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السارقين.

المصدر: القاهرة 24