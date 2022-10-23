مصر.. توقيف رئيس حزب مع زوجته بشبهة النصب بتوظيف الأموال

أوقفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بغرب الدلتا في مصر يوم الأحد، أحمد أبو النظر رئيس "حزب نهضة مصر" وزوجته هناء حمدي رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه تم إلقاء القبض عليهما بشبهة توظيف الأموال والنصب على العديد من المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم صدر بحقه 7 أحكام نصب وشيكات وأموال عامة، ومتهم بالنصب على 9 مواطنين تقدموا ببلاغات جديدة اتهموه فيها بالنصب عليهم وتوظيف أموال لهم بقيمة 13 مليون جنيه دون تسديدهم أي عائد منها.

وبحسب بلاغات الضحايا فإن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية أمرت بضبط وإحضار المتهم وزوجته، للتحقيق معهما في القضية رقم 282 لسنة 2022.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري