طهران: عرضنا على دول المنطقة ضمان أمن الخليج بدلا من القوات الأجنبية

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، أن طهران لن تبادر لأي هجوم على دول المنطقة، بل عرضت عليها توفير أمن الخليج بدلا من القوات الأجنبية.

وقال عبر قناة "العالم": بعد انتصار الثورة نظرا لحدودنا الشاسعة في الخليج وبحر عمان وصيانة هذه المياه والدفاع عنها بدت ضرورة تأسيس القوة البحرية بحرس الثورة وذلك بأمر من مفجر الثورة الإسلامية قبل 38 عاما.

وأشار تنكسيري إلى أن "مهمة القوة البحرية تبدأ من مضيق هرمز إلى بحر عمان، وأن حدود إيران على الخليج هي الأطول في المنطقة، منوها إلى أن القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية لديها قاعدتين في المياه الإقليمية، وهي تقدم الدعم العسكري لـ32 سفينة، وكذلك ترافق السفن التجارية وغير التجارية الإيرانية لتجنب قرصنتها".

وختم بالقول: نؤمن أن الخليج ملك للدول في هذه المنطقة، وعرضنا على دول المنطقة توفير الأمن في الخليج بدلا من القوات الأجنبية.

المصدر: العالم الإيرانية