شاهد.. إسرائيل تنشر فيديو لإطلاق شرطي النار على شاب فلسطيني

نشرت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد، فيديو لمطاردة شرطي إسرائيلي شابا فلسطينيا وإطلاقه النار عليه في الشيخ جراح، للاشتباه بطعنه مستوطنا إسرائيليا.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية مساء السبت النار على شاب فلسطيني بالقرب من حي الشيخ جراج في مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت الشرطة إن الشاب وجد على مسافة لا تبعد سوى 1 كم من منطقة العملية، داخل ملعب صغير لكرة القدم، حيث أطلق عليه شرطي النار.

وفي التفاصيل التي روتها الشرطة، قال المتحدث باسمها إن قوات الأمن تلقت بلاغا عن حادث طعن أحد المشاة على طريق بار ليف - الأيام الستة في مدينة القدس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في القدس يبلغ من العمر 15 عاما ومن سكان عناتا القريبة من شعفاط.

المصدر: RT