السيسي: التجربة أثبتت أننا لم نفهم ولم نعرف ولم نقدّر حقيقة المصريين (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه أثناء العمل على المشروعات القومية خلال السنوات السبع الماضية، أثبتت التجربة مفاجأة "وهي أننا لم نقدر بصدق حقيقة المصريين".

وأضاف السيسي في المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022": "المفاجأة.. بكل صدق وتواضع.. التجربة أثبتت أننا لم نفهم ولم نعرف ولم نقدر حقيقة المصريين".

وأضاف أن الشعب قبل التحدي والتضحية خلال الفترة الماضية، والحكومة بذلت ما في وسعها والقادة ضحوا بشعبيتهم ورصيدهم، مقابل إصلاح البلد.

وأوضح أن أحداث 2011 و2013 كانت ستقضي على ما تبقى وتزيد من التحديات وتفاقمها وأيضا تقضي على مستقل الأمة وكانت كاشفة.

وقال: "كان هناك اتجاه لتنفيذ مسار اقتصاد حرب، ونحارب بقا والإعلام يشتغل على اللي بيحصل.. بس أنا رفضت لأن الحادثة الواحدة أما كانت بتحصل كل البلد بتحزن عليهم، ولا نسينا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية