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السودان.. مقتل متظاهر في احتجاجات بالخرطوم

أخبار العالم العربي

السودان.. مقتل متظاهر في احتجاجات بالخرطوم
Gettyimages.ru
احتجاجات في الخرطوم
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الأحد، أن متظاهرا لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق للنار في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت اللجنة في تغريدة على "تويتر": "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم".

وذكرت اللجنة في تغريدة ثانية أن حصيلة القتلى منذ 25 أكتوبر 2022 بلغت 118 متظاهرا.

المصدر: RT

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