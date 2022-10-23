السودان.. مقتل متظاهر في احتجاجات بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الأحد، أن متظاهرا لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق للنار في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت اللجنة في تغريدة على "تويتر": "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم".

لجنة أطباء السودان المركزية



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ارتقــاء روح شهـــــيد



ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد

إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم.



للشهيد الرحمة والمغفرة والخلود في الفردوس الأعلى من الجنة. pic.twitter.com/HiMjhGc143 — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) October 23, 2022

وذكرت اللجنة في تغريدة ثانية أن حصيلة القتلى منذ 25 أكتوبر 2022 بلغت 118 متظاهرا.

بهذا يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (118) شهيداً، ينيرون لنا دجى الطريق ويذللون عقباته للعبور إلى مرافئ الحرية والمجد.



رحم الله شهداءنا ولهم المغفرة والخلود الأبدي.#وحدة_قوى_الثورة



إعلام اللجنة

23 أكتوبر 2022 — لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) October 23, 2022

المصدر: RT