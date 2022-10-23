مدبولي: صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل البطالة في مصر إلى دون 7%

أشار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال مؤتمر "مصر 2022" الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تنخفض معدلات البطالة في مصر إلى ما دون الـ7% في السنوات الخمس المقبلة.

وأشار أن مشروعات الأمن الغذائي التي نفذتها مصر ساعدت في حفظ الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد المصري وأن الاقتصاد حقق نسبة نمو بلغت 6.6% في يونيو 2022

وقال مدبولي، أن استمرار الأوضاع الاقتصادية التي صاحبت الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013 كان سيؤدي حتما إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ولذا كانت استجابة الدولة المصرية لتلك التحديات في عام 2015.

وأكد أنه "كان لدى الدولة المصرية وقتها خياران، إما أن تتبع سياسة الحلول الوسطية، وكان ذلك سيكون له ما يبرره حينها، فالدولة كانت في اضطرابات شديدة تجعل من الصعب الحديث عن إصلاح اقتصادي، وإعادة هيكلة الدعم، والدخول بقوة في مشكلات مزمنة منذ 40 أو 50 عاما، وما يستتبعه من كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية"، لافتا إلى أن "الدولة كان لديها الخيار الآخر وهو الأصعب، الذي قال عنه المفكر جمال حمدان، وهو أن نقتحم ونحضر حلولا راديكالية وجذرية لمشاكل مزمنة منذ عقود في مصر، وكان لها كلفة سياسية واقتصادية، ولكن كان لدينا هدف وهو أين نأمل أن تكون مصر في المستقبل، ولذا تم عقد مؤتمر عام 2015، بعنوان "مصر المستقبل"، الذي ناقش 3 محاور، هي: استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ المشروعات القومية ، وتحسين بيئة الاستثمار".

المصدر: صدى البلد المصرية