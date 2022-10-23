العراق.. الأعرجي ينفي سحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية

نفى المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنه لم يصدر عنه أي خبر حول سحب ترشيحه لمنصب وزارة الداخلية من عدمه.

وأكد المكتب الإعلامي أنه "لم يصدر عنه أي خبر حول سحب ترشيح السيد الأعرجي لمنصب وزارة الداخلية من عدمه، لكون السيد الأعرجي لم يكن مرشحا لهذا المنصب".

ونوه إلى أن كل "ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الصدد لاعلاقة له بالمكتب الإعلامي للسيد الأعرجي، وهي أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة".

المصدر: ٌRT