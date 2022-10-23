قلق بسبب قرود البابون في السعودية والسلطات تصدر توجيها جديدا للمواطنين (فيديو)

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أن برنامج تقييم أضرار تزايد وانتشار قرود البابون وإيجاد الحلول المستدامة يسير وفق الخطة الموضوعة بمشاركة خبراء عالميين.

وأكد المركز أنه قطع شوطا كبيرا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الموازية العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل إطلاق الحملات التوعوية بالتوقف عن إطعام القرود في المناطق المتضررة، ونشر الوعي بالممارسات المثلى لتجنب أخطارها، وتخصيص فرق ميدانية للاستجابة السريعة للبلاغات، والحد من رمي النفايات الغذائية التي تشكل بؤرا لتجمعها.





وقال المركز عبر بيان له اليوم الأحد إنه و"بعد الانتهاء من تحديد أفضل الحلول، سيعمل المركز على تطبيقها في المناطق المتضررة مع الحرص على ألا تكون حلولا مؤقتة، بل أن تكون حلولا جوهرية مستدامة تم الوصول إليها من خلال التشخيص الدقيق والمعالجة الشاملة لتعالج المشكلة من جذورها".

برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون يسير وفق الخطة بمشاركة خبراء عالميين لضمان إيجاد حلول جوهرية مستدامة. #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية#محافظة_تنمية_استدامةpic.twitter.com/HBzz7X6ZhB — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 23, 2022

وأف البيان: "لأن مشكلة تزايد أعداد قرود البابون مشكلة قديمة متعددة الأبعاد يبلغ عمرها عقودا، فإن معالجتها تحتاج تضافر الجهود، وأن المواطن هو صاحب الدور الأهم في علاجها من خلال إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة ذات الأثر الأساسي على سلوك الحيوان وتضخم أعداده، وذلك من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتوقف عن إطعامها في الأحياء السكنية والطرق العامة لوقف جذبها للمناطق المأهولة بالسكان".

المصدر : وكالة الأنباء السعودية