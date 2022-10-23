السيسي يتحدث عن أسباب دخوله الثانوية الجوية بعد نكسة 67

ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أثناء دراسته في المرحلة الإعدادية فكر في دخول الثانوية الجوية من أجل بلاده، وقال: "أنا في الإعدادي حصلت نكسة 67.. لهاذا دخلت الثانوية الجوية".

وأضاف: "وانا عقيد في الجيش كنت أتابع ما نحن فيه في البلاد وما تعاني منه، كلنا نحب مصر، وأي فرد في مكاني سوف يعمل أكثر مما عملته... مصر نفذت العديد من المسارات من أجل التغلب على محدودية الإمكانات، ميزانية الدولة لم تتحمل أي نفقات في تنفيذ العاصمة الإدارية.

وتابع: "أخذنا قرار التعويم على مسئوليتنا، وكان هناك رفض للقرار من كافة الوزراء، وطالبت من الحكومة لو القرار فشل تقدم استقالتها، وعقد انتخابات رئاسية مبكرة".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري، ومشاركة عشرات الوزراء والسفراء والخبراء، حيث بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن الأزمات التي مرت بها مصر، وما شهدته البلاد من عقبات، بعد ثورة 30 يونيو.

المصدر: وكالات