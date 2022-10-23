السيسي: الإسلام السياسي وصل إلى الحكم وفشل (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أحداث 2011 و2013 كانت ستقضي على ما تبقى، وتزيد من التحديات وتفاقمها وتقضي أيضا على مستقبل الأمة.

وأضاف: "نسيتوا إن كان في ناس كانت بتموت في سيناء، وبتفجر الكنائس والمنشآت الكهربائية والحيوية، وأما ابتدينا نروق من أحداثها، هتبتدوا تتكلموا؟".

وقال خلال كلمة في المؤتمر الاقتصادي 2022: "كان عندي مسار اقتصاد حرب، ونحارب بقا، والإعلام يشتغل على اللي بيحصل، بس أنا رفضت لأن الحادثة الواحدة أما كانت بتحصل، كل البلد بتحزن عليهم، ولا نسينا".

وتساءل: "حد يقول لي 2011 و2013 السبب في كل ده؟، الإجابة، لأنها أتاحت الفرصة إن الإسلام السياسي وصل إلى الحكم، وأما وصل وفشل ولم يعترف بفشله، بل ابتدى يحمل الدين إن إحنا ضده، وبيطلب مننا المصالحة، ولحد دلوقتي لو جاتلك الفرصة مش هتستنى، أنت عندك تمييز في فكرك إنك أنت الأصح".

المصدر: "القاهرة 24" المصري