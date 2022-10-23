العراق.. اعتقال 7 "إرهابيين" في أربيل والسليمانية وكركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأحد، القبض على سبعة إرهابيين في أربيل والسليمانية وكركوك.



وقال الجهاز في بيان إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة تمكن رجال الجهاز الشُجعان من تنفيذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي استهدفت بقايا عصابات داعـش"، لافتا الى أنه "تعزيزًا للعمل المشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية بين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن اقليم كُردستان، تمكن الأبطال من إلقاء القبض على (4) إرهابيين ثلاثة منهم في مُحافظة أربيل، والآخر في السُليمانية".

وتابع أنه "تم القاء القبض على عُنصر قيادي في العصابات الإرهابـية يُكنى "أبو حمزة" داخل مُحافظة كركوك ستُعلن عن تفاصيله لاحقًا".

وأردف بأنه "اختتم واجباته بإلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين، أحدهما كانت بحوزته اسلحة واعتدة وعبوات ناسفة معدة للتفجير".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية