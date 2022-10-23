رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استمرار السوداني في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة.

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وفي بيان له، قال مكتب السوداني: "يؤكد مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة".

وأوضح المكتب أن "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".

وأضاف البيان: "سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية، وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".



المصدر: RT