الأردن..توقيع مذكرة تفاهم للحد من صعق الكهرباء للطيور

وقعت شركة الكهرباء الوطنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالأردن، مذكرة تفاهم توفر إطار عمل مشترك لتسهيل التعاون للحفاظ على البيئة والطيور والحماية العامة للبيئة والتنوع الحيوي.

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وجرى توقيع المذكرة من قبل مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، ومدير عام الجمعية، فادي الناصر.

وفي هذا الصدد، أوضح أمجد الرواشدة أن "شركة الكهرباء الوطنية خطت خطوات فاعلة على طريق حماية البيئة من خلال التزامها بتطبيق التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة بتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف مشاريع النقل الكهربائي التي تنفذها، والالتزام المطلق بنتائج تلك الدراسات وخطط العمل الناتجة عنها، بما يضمن المحافظة على البيئة وحمايتها"، مؤكدا "التزام الشركة بتنفيذ أعلى المعايير العالمية لحماية الطيور في مشاريع النقل الكهربائي، كالتزام وطني، إضافة إلى حرص الشركة الدائم على أن يبقى الأردن مسارا آمنا لهجرة الطيور، وأن لا تتسبب مشاريع النقل الكهربائي في أي أضرار بيئية ونفوق للطيور المهاجرة".

وشدد الرواشدة على أن "دور الأردن في حماية الطبيعة يزداد أهمية في اطار الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة وتنفيذ افضل الممارسات البيئية العالمية لمنع حوادث الاصطدام والصعق الكهربائي للطيور، خاصة وأن الصعق الكهربائي للطيور واصطدامها بخطوط الطاقة الكهربائية يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الطيور على المستويين الوطني والعالمي".

وقال أمين عام وزارة البيئة بالوكالة إن "نحو مليون طائر تعبر الأردن سنويا، ما يرتب على المملكة جهدا في توفير الحماية للطيور المهاجرة"، لافتا إلى "اهتمام بيئي وزيادة في الوعي بأهمية هذا الدور في توفير الحماية للطيور المهاجرة، كما استعرض ملامح الخطوط الارشادية لحماية الطيور المهاجرة من خطر الصعق الكهربائي".



في حين عرض الناصر "الدور الوطني للجمعية في حماية الطبيعة وتحقيق التوازن البيئي"، مؤكدا "أهمية تكاتف الجهود الوطنية لتوفير الحماية للبيئة والمحيط الحيوي".

وبحسب المذكرة، فإن الجانبين سيتعاونان في تنفيذ الدراسات والإجراءات التخفيفية في مشاريع نقل الكهرباء والواقعة في مسارات هجرة الطيور في مناطق إدارة شركة الكهرباء الوطنية المختلفة على امتداد محافظات المملكة والهامة للطيور، وكذلك آلية حماية مسارات الطيور المهاجرة والتنوع الحيوي.

المصدر: "عمون"