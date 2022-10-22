امتثالا لنصائح أطبائه بتجنب السفر.. محمد بن سلمان يعتذر لتبون عن عدم حضوره القمة العربية بالجزائر

اعتذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن حضور القمة العربية المقرر انعقادها بالعاصمة الجزائر في أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن عبد المجيد تبون تلقى، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من "أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".

ووفقا للبيان ذاته، "أبدى الرئيس الجزائري تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنيا له الصحة والعافية ومعبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة في كل الظروف".

المصدر: وكالات