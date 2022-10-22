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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الجزائري العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين
RT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر المقبل، لأسباب صحية.

وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر 2022.

المصدر: وكالات

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