حساب على "تويتر" يحمل اسم "السعودية بالعبرية" يثير التساؤلات

أثار حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم "السعودية بالعبرية" التساؤلات حول الهدف منه، والجهة التي تقف وراءه.

وينشر الحساب الذي يظهر صورة لمكة المكرمة (cover)، وصورة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في الصورة الجانبية (profile)، أخبارا عن السعودية باللغة العبرية بصفة منتظمة.

وذكر المشرفون عليها في التعريف أنه تم تصميم الصفحة لجعل الأخبار والتحديثات من المملكة العربية السعودية في متناول الجمهور الإسرائيلي من العمليات الداخلية الرئيسية إلى السياسة السعودية وتأثيرها على الشرق الأوسط.

وحسب المعلومات المدرجة، فقد تم تأسيس الحساب في شهر أبريل 2022 ويتابعه أكثر من 3000 شخص.

ويذكرنا اسم الحساب، بآخر شبيه تشرف عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وآخر خبر نشره الحساب باللغة العبرية، تطرق لتصريحات أمين سر مفوضية حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، الذي قال إن بلاده تخطط لرفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية لتورطها المباشر في "أعمال الشغب الأخيرة" في الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن القنوات التليفزيونية مثل "إيران الدولية" و"بي بي سي" باللغة الفارسية تحث المتظاهرين على ارتكاب أعمال إرهابية.

מזכיר הוועדה האיראנית לזכויות אדם, קאזם גריבאבאדי, אמר היום כי מדינתו מתכננת להגיש תביעה נגד ארה״ב, בריטניה וסעודיה על רקע מעורבותן הישירה ב״התפרעויות האחרונות״ ברפובליקה האסלאמית. לדבריו, ״ערוצי טלוויזיה כמו איראן אינטרנשיונל ו-BBC בפרסית, דוחקות במפגינים לבצע פעולות טרור״. — סעודיה בעברית | السعودية بالعبرية (@SaudiAInHebrew) October 22, 2022

ونشر الحساب أيضا خبرا بشأن الأزمة اليمنية وحلفاء السعودية، قال فيه إن المعسكر الموالي للسعودية لم يظل غير مبال بهجمات الحوثيين.

במחנה הפרו סעודי לא נשארו אדישים לתקיפות החות׳יות. בכיר מועצת הנשיאות התימנית איים היום ואמר כי העם התימני לא יעמוד בחיבוק ידיים מול הטרור החות׳י. נראה שלפני שהקואליציה הערבית בהובלת סעודיה תנקוט בצעד צבאי משמעותי בתימן ותחדש את הלחימה, היא תנסה למצות את המישור המדיני-דיפלומטי. https://t.co/b3ughVlvIv — סעודיה בעברית | السعودية بالعبرية (@SaudiAInHebrew) October 22, 2022

كما أدرج الحساب رد الخارجية السعودية على هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على ميناء الدبا النفطي جنوب شرق اليمن.

משרד החוץ הסעודי פרסם הודעה רשמית לפיה הוא מגנה את מתקפת הכטב״מים החות׳ית לעבר נמל הנפט אלדאבה שבדרום מזרח תימן שאירעה אמש. המשרד ציין כי הוא רואה במתקפה הזו הסלמה, אם כי הדגיש כי סעודיה עודנה תומכת במאמצים לחידוש הפסקת האש במדינה ועודנה תומכת בממשלת תימן, ביטחונה ויציבותה. — סעודיה בעברית | السعودية بالعبرية (@SaudiAInHebrew) October 22, 2022

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت في مايو 2018 صفحة تحمل اسم "إسرائيل باللهجة العراقية"، وأفادت بأنها تهدف لخلق تواصل وحوار مثمر بين الشعبين الإسرائيلي والعراقي وتعميق مشاعر الود والتقارب والتفاهم بما يخدم الشعبين ولإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل.

أطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الصباح صفحة جديدة - "إسرائيل باللهجة العراقية" - لخلق تواصل وحوار مثمر بين الشعبين الإسرائيلي والعراقي وتعميق مشاعر الود والتقارب والتفاهم بما يخدم الشعبين ولإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل.https://t.co/a9i1HsYfsJpic.twitter.com/vI19aeTWJH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 6, 2018

المصدر: RT