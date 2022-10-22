ليبيا.. خليفة حفتر يلتقي المبعوث الأممي الجديد في بنغازي

التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يوم السبت في بنغازي، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والوفد المرافق له.

القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب "خليفة ابوالقاسم حفتر" يلتقي في مكتبه بمدينة بنغازي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد "عبدالله باتيلي" والوفد المُرافق له .



حفظ الله قيادتنا الحكيمة 🇱🇾🔥🦅 pic.twitter.com/ac3QTjBbt1 — مغاوير القيادة (@Ibnwatanlibya) October 22, 2022

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، كما أكد مجددا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

كما شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

2/2 وشدّد الممثل الخاص للأمين العام على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا. pic.twitter.com/EMjphL2U0w — UNSMIL (@UNSMILibya) October 22, 2022

وفي وقت سابق اليوم التقى قائد الجيش الليبي السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال ووفدا مرافقا لها في مكتبه ببنغازي، حسبما ذكرت قوات القيادة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" يوم السبت.

القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المشير أركان حرب "خليفة ابوالقاسم حفتر" يستقبل في مكتبه بعاصمة #برقة بنغازي سفيرة المملكة المُتحدة لدى ليبيا والوفد المُرافق لها.



حفظ الله القائد العام 🇱🇾🦅🔥 pic.twitter.com/zg3hQ4hVyF — مغاوير القيادة (@Ibnwatanlibya) October 22, 2022

والخميس الماضي، اجتمعت السفيرة مع رؤساء أربع لجان بمجلس النواب بمقر المجلس في بنغازي، وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، والطاقة عيسى العريبي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.

وفي الثامن من أكتوبر، بحثت هورندال مع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الخارجية فتحي قدور، كيف يمكن أن تساعد بريطانيا في دعم ليبيا نحو العودة إلى طريق الانتخابات.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية