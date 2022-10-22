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حميميم: الدفاعات السورية أسقطت 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس

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حميميم: الدفاعات السورية أسقطت 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس
Sputnik
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أعلن أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها "إف 16" إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" أمس الجمعة أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية.

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وكان الجيش السوري أعلن في 16 من الشهر الماضي أن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق ومواقع جنوب العاصمة برشقات صاروخية أدت الى مقتل 5 عسكريين سوريين".

المصدر: نوفوستي 

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