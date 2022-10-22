 
مباشر

مصر.. التحقيق في سرقة قطع أثرية من متحف كلية آثار جامعة سوهاج

أخبار العالم العربي

مصر.. التحقيق في سرقة قطع أثرية من متحف كلية آثار جامعة سوهاج
Gettyimages.ru
مصر.. التحقيق في واقعة سرقة قطع أثرية من متحف كلية آثار جامعة سوهاج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u14l

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في مصر جهودها لكشف ملابسات سرقة عدد من القطع الأثرية ذات الطابع الإسلامي والفرعوني من متخف الآثار الخاص بكلية الآثار بجامعة سوهاج.

وقال موقع "القاهرة 24" إن اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بسرقة عدد من القطع الأثرية من داخل متحف كلية الأثار بالمبنى القديم بجامعة سوهاج.

وكشفت التحريات الأولية عن اختفاء عدد كبير من القطع ذات الطابع الأثري والفرعوني من داخل المتحف، الخاص بكلية الآداب.

وذكر الموقع المصري أن الأجهزة الأمنية كثفت التحريات، وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أبعاد وملابسات الواقعة وكشف مرتكبيها والقبض عليهم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا