مصر.. التحقيق في سرقة قطع أثرية من متحف كلية آثار جامعة سوهاج

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في مصر جهودها لكشف ملابسات سرقة عدد من القطع الأثرية ذات الطابع الإسلامي والفرعوني من متخف الآثار الخاص بكلية الآثار بجامعة سوهاج.

وقال موقع "القاهرة 24" إن اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بسرقة عدد من القطع الأثرية من داخل متحف كلية الأثار بالمبنى القديم بجامعة سوهاج.

وكشفت التحريات الأولية عن اختفاء عدد كبير من القطع ذات الطابع الأثري والفرعوني من داخل المتحف، الخاص بكلية الآداب.

وذكر الموقع المصري أن الأجهزة الأمنية كثفت التحريات، وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أبعاد وملابسات الواقعة وكشف مرتكبيها والقبض عليهم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري