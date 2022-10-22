الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعود إلى الكويت بعد فحوص طبية في إيطاليا (صور)

عاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده مساء السبت، بعد استكمال فحوص طبية معتادة خضع لها في إيطاليا.

وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ ناصر المحمد، والشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

سمو أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح يعود إلى بلاده قادما من إيطاليا بعد رحلة علاجية وفحوصات طبية دورية ... سلامات لسمو الأمير وعودة ميمونة للديرة .. وستبقى الكويت واهلها كويت الخير والاخوة . pic.twitter.com/ukL1F8XoEf — وحيد الطوالبة (@Waheed_tawalbeh) October 22, 2022

سمو أمير دولة #الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يعود إلى بلاده قادما من إيطاليا بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة - pic.twitter.com/fxSpjv5VJQ — محمد السنيد- إعلامي (@AlSniad) October 22, 2022

وتوجه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الثامن من أكتوبر إلى إيطاليا للعلاج واستكمال الفحوص الطبية.

وكان أمير الكويت البالغ من العمر 85 عاما، قد سُمي وليا للعهد في 7 فبراير 2006، إبان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولي المنصب.

وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت.

وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

المصدر: وسائل إعلام كويتية