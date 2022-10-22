الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني في الشيخ جراح بدعوى تنفيذه عملية طعن (صور + فيديو)

أطلقت الشرطة الإسرائيلية مساء السبت النار على شاب فلسطيني بالقرب من حي الشيخ جراج في مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وادعت الشرطة أن الشاب الذي أطلقت عليه النار، قد فر بعد تنفيذ عملية طعن بالقرب من محطة القطار الحفيف في جفعات همبتير بمدينة القدس.

وأضافت أن الشاب وجد على مسافة لا تبعد سوى 1 كم من منطقة العملية، داخل ملعب صغير لكرة القدم، حيث أطلق عليه الجنود النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب لقي مصرعه، إلا أن مصادر محلية أكدت أنه نقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

الاحتلال الإسرائيلي يختطف جثمان الشاب الفلسطيني الذي ارتقى برصاص قواته قرب حي #الشيخ_جراح بـ #القدس المحتلة pic.twitter.com/RvdxcXWZzr — الساهرة (@alsahera_ar) October 22, 2022

من القدس قبل قليل



قوات خاصة من الشرطة "الاسرائيلية" تلاحق فتى فلسطيني في الشيخ جراح لم يتجاوز ال 15 عام



وتقوم باطلاق النار عليه داخل ملعب ممتلئ بالأطفال بما يشبه عملية الإعدام !! pic.twitter.com/Z13xuGofoC — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) October 22, 2022

#شاهد فيديو عن قرب للحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على فتى يبلغ من العمر (15 عامًا) في ملعب الشيخ جراح #بالقدس، بالتزامن مع وجود أطفال في الملعب، ويزعم الاحتلال انه منفذ عملية الطعن التي أصيب بها مستوطن بجراح خطيرة في محطة القطار الخفيف بالقدس. pic.twitter.com/DpVbAR0S3V — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 22, 2022

مصادر محلية: " إطلاق قوات الاحتلال النار صوب شاب في ملعب حي الشيخ جراح تزامن مع وجود أطفال داخل الملعب" pic.twitter.com/WofWCwtVJO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 22, 2022

وفي التفاصيل التي روتها الشرطة الإسرائيلية، قال المتحدث باسمها إن قوات الأمن تلقت بلاغا عن حادث طعن أحد المشاة على طريق بار ليف - الأيام الستة في مدينة القدس.

وصرح بأن شخصا طعن أحد المارة بواسطة سكين ولاذ بالفرار من المكان، مشيرا إلى أنه تم إجلاء المصاب بجروح خطيرة من مكان الحادث وهو يتلقى العلاج في المستشفى.

وأوضح أن قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد لواء القدس اللواء دورون تورجمان، وصلت إلى مكان الحادث في وقت قصير وأغلقت مكان الحادث وبدأت في البحث عن المشتبه، مؤكدا أن الأخير قد تم تحييده برصاص الشرطة.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في القدس يبلغ من العمر 15 عاما ومن سكان عناتا القريبة من شعفاط.

المصدر: RT + وسائل إعلام