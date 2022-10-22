بالأسماء.. إدراج 14 عالم طاقة ذرية من مصر بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% من الباحثين حول العالم

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية في مصر، عمرو الحاج، أنه تم إدراج 14 عالما من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم.

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وأوضح عمرو الحاج أن هذا الإداراج جاء طبقا لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين، وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة "ستانفورد" الأمريكية، وتضم القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالا علميا متنوعا و176 تخصصا فرعيا.

وفي بيان لها، قالت هيئة الطاقة الذرية المصرية إن القائمة تعتمد على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة "ستانفورد" الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات، والذين يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضا عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب، وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالميا ودوليا، كما استخدمت قاعدة بيانات "Scopus" التابعة للناشر العالمي "Elsevier" لاستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة، ومنها النشر العلمي العالمي و"مؤشر H"، والتأليف المشترك، وصولا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

وأشارت الهيئة إلى أنه "يتم عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين، ويتم أيضا توفير النسب المئوية الخاصة بمجال الأبحاث الرئيسي والفرعي لجميع العلماء الذين لديهم 5 أوراق بحثية على الأقل، ويتم تحديث بيانات المهنة حتى نهاية عام 2021، كما وتتعلق بيانات السنة الأخيرة الفردية بالاقتباسات المتلقاة خلال العام الميلادي2021، ويستند الاختيار على أفضل 100 ألف عالم حسب الدرجة "c" (مع الاستشهادات الذاتية ودونها) أو النسبة المئوية رتبة 2% أو أعلى في المجال الفرعي، خيث تحرى مشاركة 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية، وحوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير.

كما ذكرت هيئة الطاقة الذرية أن القائمة تعتمد على آخر بيانات مدخلة حتى سبتمبر 2022 من "Scopus"، وتشمل القائمة لهذا العام كلا من: "

- الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق.

- عبد العزيز حجازي، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع الأسبق.

- حسن أحمد عبد الرحيم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، وصاحب المدرسة العلمية في مجال الكيمياء الاشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- محمد عبد المطلب عبد الرحمن فايز، أستاذ الكيمياء الإشعاعية ووكيل شعبة إنتاج النظائر والمصادر المشعة مركز المعامل الحارة.

- مصطفى محمد حامد، أستاذ الكيمياء غير العضوية ورئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة بمركز المعمل الحارة.

- حسام الدين مصطفى صالح، أستاذ كيمياء معالجة النفايات ورئيس قسم النظائر المشعة بمركز البحوث النووية.

- مصطفى محمد سليمان غراب، أستاذ الكيمياء العضوية التطبيقية بقسم البحوث الدوائية والإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- أحمد إبراهيم البطل، أستاذ الميكروبيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية والنانو تكنولوجي بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية بالمركز القومب لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- رحاب عثمان محمد السيد عبدالرحمن، أستاذ الهندسة النووية الكيميائية بقسم معالجة النفايات المشعة مركز المعامل الحارة

- محمود حمدي سند، أستاذ الكيمياء الإشعاعية بقسم المركبات المركمة بمركز المعامل الحارة.

- غريب السيد الصياد، مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجي بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- محمد محمدي غباشي، أستاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجي المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- محمد أبراهيم أحمد عبدالمقصود، مدرس الوقاية الإشعاعية بقسم الفيزياء الإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

- عبد المنعم عيد عبد المنعم، مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية".

المصدر: "الوطن"